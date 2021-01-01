Интернет-магазин мебели MrDivanoff
Вся мебель в одном месте: от диванов до спальных гарнитуров
Интернет-магазин мебели MrDivanoff приглашает купить мебель в Москве по низким ценам от производителей. На все товары действует гарантия; по желанию клиента мы готовы предложить сборку.
Что вы можете купить в нашем интернет-магазине? Любые виды мебельной продукции. В каталог мебели включены товары российских производителей, выполненные из качественных материалов. Доступные цены обеспечиваются поставками напрямую с фабрик и производств. По Москве действует доставка, в другие города России осуществляется отправка транспортной компанией.
Какую мебель мы продаем?
Широкий ассортимент сайта включает:
- мягкую современную мебель для различных комнат – это диваны, кровати, кресла, мягкие уголки, различные виды кушеток – для сна и отдыха;
- надежную корпусную мебель для кухонь, гостиных, спален и детских – многочисленные шкафы, комоды, горки, полки, столы и стулья, табуреты;
- дополнительную продукцию высокого качества – зеркала, матрацы, вешалки.
Как сделать заказ
Вы можете сделать заказ товара онлайн – удобные фильтры упрощают выбор изделий с нужными характеристиками. Поиск модели осуществляется по ряду параметров, в том числе по стилю, стоимости, бренду.
Мы рады представить вам дополнительные услуги:
- подъем на этаж;
- возможность проверить комплектность перед отправкой;
- подготовку к самовывозу со склада;
- сборку домашней и офисной мебели.
У нас вы можете обставить квартиру или офис современной и недорогой мебелью разного дизайна, цвета и стоимости. Мы работаем для вас в любой день месяца, без перерывов и выходных, и выполняем поставки во всех области и в любом количестве.
Будем рады видеть вас в числе покупателей MrDivanoff, и надеемся, что наши советы помогут вам выбрать лучшее для себя.
Новинки мебели
- Спальное место 60 x 120 см
- Высота 12 см
- Спальное место 70 x 120 см
- Высота 12 см
- Спальное место 60 x 120 см
- Высота 10 см
- Ш 60
- В 35
- Г 34
- Ш 60
- В 35
- Г 34
- Ш 60
- В 35
- Г 34
- Ш 60
- Г 120
- Спальное место 60 x 120 см
- Ш 60
- Г 120
- Спальное место 60 x 120 см
- Ш 60
- Г 120
- Спальное место 60 x 120 см
- Ш 60
- Г 120
- Спальное место 60 x 120 см
- Ш 151
- В 82
- Г 100
- Спальное место 142 x 194 см
- Механизм Аккордеон
- Ш 132
- В 92
- Г 80
- Спальное место 120 x 190 см
- Механизм Выкатной
- Ш 151
- В 82
- Г 100
- Спальное место 142 x 194 см
- Механизм Аккордеон
- Ш 132
- В 92
- Г 80
- Спальное место 120 x 190 см
- Механизм Выкатной
- Ш 192
- В 93
- Г 110
- Спальное место 160 x 190 см
- Механизм Аккордеон
- Ш 250
- В 87
- Г 162
- Спальное место 145 x 200 см
- Механизм Пума
- Ш 262
- В 75
- Г 156
- Спальное место 140 x 201 см
- Механизм Дельфин
- Ш 268
- В 95
- Г 195
- Спальное место 149 x 233 см
- Механизм Дельфин
- Ш 153
- В 90
- Г 82
- Спальное место 120 x 190 см
- Механизм Выкатной