Интернет-магазин мебели MrDivanoff

Вся мебель в одном месте: от диванов до спальных гарнитуров

Интернет-магазин мебели MrDivanoff приглашает купить мебель в Москве по низким ценам от производителей. На все товары действует гарантия; по желанию клиента мы готовы предложить сборку.

Что вы можете купить в нашем интернет-магазине? Любые виды мебельной продукции. В каталог мебели включены товары российских производителей, выполненные из качественных материалов. Доступные цены обеспечиваются поставками напрямую с фабрик и производств. По Москве действует доставка, в другие города России осуществляется отправка транспортной компанией.

Какую мебель мы продаем?

Широкий ассортимент сайта включает:

мягкую современную мебель для различных комнат – это диваны, кровати, кресла, мягкие уголки, различные виды кушеток – для сна и отдыха;

надежную корпусную мебель для кухонь, гостиных, спален и детских – многочисленные шкафы, комоды, горки, полки, столы и стулья, табуреты;

дополнительную продукцию высокого качества – зеркала, матрацы, вешалки.

Как сделать заказ

Вы можете сделать заказ товара онлайн – удобные фильтры упрощают выбор изделий с нужными характеристиками. Поиск модели осуществляется по ряду параметров, в том числе по стилю, стоимости, бренду.

Мы рады представить вам дополнительные услуги:

подъем на этаж;

возможность проверить комплектность перед отправкой;

подготовку к самовывозу со склада;

сборку домашней и офисной мебели.

У нас вы можете обставить квартиру или офис современной и недорогой мебелью разного дизайна, цвета и стоимости. Мы работаем для вас в любой день месяца, без перерывов и выходных, и выполняем поставки во всех области и в любом количестве.

Будем рады видеть вас в числе покупателей MrDivanoff, и надеемся, что наши советы помогут вам выбрать лучшее для себя.