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Интернет-магазин мебели MrDivanoff

Вся мебель в одном месте: от диванов до спальных гарнитуров

Интернет-магазин мебели MrDivanoff приглашает купить мебель в Москве по низким ценам от производителей. На все товары действует гарантия; по желанию клиента мы готовы предложить сборку.

Что вы можете купить в нашем интернет-магазине? Любые виды мебельной продукции. В каталог мебели включены товары российских производителей, выполненные из качественных материалов. Доступные цены обеспечиваются поставками напрямую с фабрик и производств. По Москве действует доставка, в другие города России осуществляется отправка транспортной компанией.

Какую мебель мы продаем?

Широкий ассортимент сайта включает:

  • мягкую современную мебель для различных комнат – это диваны, кровати, кресла, мягкие уголки, различные виды кушеток – для сна и отдыха;
  • надежную корпусную мебель для кухонь, гостиных, спален и детских – многочисленные шкафы, комоды, горки, полки, столы и стулья, табуреты;
  • дополнительную продукцию высокого качества – зеркала, матрацы, вешалки.

Как сделать заказ

Вы можете сделать заказ товара онлайн – удобные фильтры упрощают выбор изделий с нужными характеристиками. Поиск модели осуществляется по ряду параметров, в том числе по стилю, стоимости, бренду.

Мы рады представить вам дополнительные услуги:

  • подъем на этаж;
  • возможность проверить комплектность перед отправкой;
  • подготовку к самовывозу со склада;
  • сборку домашней и офисной мебели.

У нас вы можете обставить квартиру или офис современной и недорогой мебелью разного дизайна, цвета и стоимости. Мы работаем для вас в любой день месяца, без перерывов и выходных, и выполняем поставки во всех области и в любом количестве.

Будем рады видеть вас в числе покупателей MrDivanoff, и надеемся, что наши советы помогут вам выбрать лучшее для себя.

Мягкая мебель От 6 000 руб.
Диваны От 5 975 руб.
Угловые От 9 020 руб.
Кресла От 3 700 руб.
Шкафы-купе От 7 860 руб.
Шкафы От 770 руб.
Кухня От 770 руб.
Гостиная От 6 120 руб.
Матрасы От 2 080 руб.
Кухонные столы От 3 400 руб.
Гостиные гарнитуры От 6 120 руб.
Распродажа От 30 руб.
Двуспальные От 4 940 руб.
Прихожая От 1 320 руб.
Аккордеон От 13 490 руб.
Диваны-кровати От 6 185 руб.
Кухонные уголки От 16 990 руб.
Туалетные столики От 2 920 руб.
Beyosa От 1 350 руб.
Орматек От 4 690 руб.
Лучшие скидки и предложения от производителя
Новинки
Скидки
Лидер продаж
-10%
Lakky зависимыйxмягкийx60
Lakky зависимыйxмягкийx60
2 690
2 989
  • Спальное место 60 x 120 см
  • Высота 12 см
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Купить в один клик
-10%
Lakky зависимыйxмягкийx70
Lakky зависимыйxмягкийx70
3 189
3 543
  • Спальное место 70 x 120 см
  • Высота 12 см
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-10%
Bony беспружинныйxжесткийx60
Bony беспружинныйxжесткийx60
3 390
3 767
  • Спальное место 60 x 120 см
  • Высота 10 см
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-15%
Шкаф навесной для вытяжки Barbara 60 см
Шкаф навесной для вытяжки Barbara 60 см
800
941
  • Ш 60
  • В 35
  • Г 34
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-15%
Шкаф навесной для вытяжки Alta 60 см
Шкаф навесной для вытяжки Alta 60 см
930
1 094
  • Ш 60
  • В 35
  • Г 34
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-15%
Шкаф навесной Argo 40 см
Шкаф навесной Argo 40 см
1 030
1 212
  • Ш 40
  • В 68
  • Г 34
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-15%
Шкаф навесной для вытяжки Greta 60 см
Шкаф навесной для вытяжки Greta 60 см
1 070
1 259
  • Ш 60
  • В 35
  • Г 34
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-15%
Шкаф навесной для вытяжки Lima 60 см
Шкаф навесной для вытяжки Lima 60 см
1 140
1 341
  • Ш 60
  • В 35
  • Г 34
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Купить в один клик
-15%
Шкаф навесной для вытяжки Белла
Шкаф навесной для вытяжки Белла
1 160
1 365
  • Ш 60
  • В 35
  • Г 34
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-40%
Шторы NATURA, цвет: синий (120x60)
Шторы NATURA, цвет: синий (120x60)
6 848
11 413
  • Ш 60
  • Г 120
  • Спальное место 60 x 120 см
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Купить в один клик
-40%
Шторы NATURA, цвет: олива (120x60)
Шторы NATURA, цвет: олива (120x60)
6 848
11 413
  • Ш 60
  • Г 120
  • Спальное место 60 x 120 см
В корзину
Купить в один клик
-40%
Шторы NATURA, цвет: бордо (120x60)
Шторы NATURA, цвет: бордо (120x60)
6 848
11 413
  • Ш 60
  • Г 120
  • Спальное место 60 x 120 см
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Купить в один клик
-40%
Шторы FLOWERS, цвет: розовый (120x60)
Шторы FLOWERS, цвет: розовый (120x60)
8 734
14 557
  • Ш 60
  • Г 120
  • Спальное место 60 x 120 см
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-38%
Шкаф-купе Сого (Байкал)
Шкаф-купе Сого (Байкал)
18 470
29 790
  • Ш 177
  • В 242
  • Г 70
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Купить в один клик
-20%
Шкаф-купе с зеркалом Байкал
Шкаф-купе с зеркалом Байкал
25 090
31 363
  • Ш 221
  • В 242
  • Г 70
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-20%
Шкаф-купе с зеркалом Байкал
Шкаф-купе с зеркалом Байкал
19 790
24 738
  • Ш 177
  • В 242
  • Г 70
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-15%
Шкаф-купе Марвин-3 2032
Шкаф-купе Марвин-3 2032
32 570
38 318
  • Ш 203
  • В 220
  • Г 64
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-15%
Шкаф-купе Марвин-3 1832
Шкаф-купе Марвин-3 1832
28 410
33 424
  • Ш 183
  • В 220
  • Г 64
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-15%
Диван Барон 2
Диван Барон 2
19 990
23 518
  • Ш 151
  • В 82
  • Г 100
  • Спальное место 142 x 194 см
  • Механизм Аккордеон
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-15%
Диван Малютка
Диван Малютка
15 990
18 812
  • Ш 132
  • В 92
  • Г 80
  • Спальное место 120 x 190 см
  • Механизм Выкатной
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-15%
Диван Барон 2
Диван Барон 2
20 990
24 694
  • Ш 151
  • В 82
  • Г 100
  • Спальное место 142 x 194 см
  • Механизм Аккордеон
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-15%
Диван Малютка
Диван Малютка
15 990
18 812
  • Ш 132
  • В 92
  • Г 80
  • Спальное место 120 x 190 см
  • Механизм Выкатной
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-15%
Диван Меркурий (160х190)
Диван Меркурий (160х190)
24 900
29 294
  • Ш 192
  • В 93
  • Г 110
  • Спальное место 160 x 190 см
  • Механизм Аккордеон
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-21%
Угловой диван Поло Левый
Угловой диван Поло Левый
25 990
32 899
  • Ш 250
  • В 87
  • Г 162
  • Спальное место 145 x 200 см
  • Механизм Пума
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Угловой Диван Атланта М Левый
Угловой Диван Атланта М Левый
26 990
  • Ш 262
  • В 75
  • Г 156
  • Спальное место 140 x 201 см
  • Механизм Дельфин
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-24%
Угловой диван Николь Правый
Угловой диван Николь Правый
32 990
43 408
  • Ш 268
  • В 95
  • Г 195
  • Спальное место 149 x 233 см
  • Механизм Дельфин
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-15%
Диван Санта
Диван Санта
17 990
21 165
  • Ш 153
  • В 90
  • Г 82
  • Спальное место 120 x 190 см
  • Механизм Выкатной
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